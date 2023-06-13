Afyonkarahisar'daki heyelan hakkında açıklama! ''1929'dan itibaren en yüksek yağış oranları...''

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyü yakınlarında Maymun Dağı üzerinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan araçlarda 4 kişiden 2'si kurtulurken, bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye giden Vali Yiğitbaşı kurtarma çalışmalarını yerinde koordine ederek, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, "Haziran ayı içerisinde yani 13 günlük süre zarfında önceki yıllara göre değerlendirildiğinde bir aylık yağışların üstüne çıkmış durumdayız. Dolayısı ile bu aşırı yağışların Afyonkarahisar'ın 1929'dan itibaren, mayıs ayı ortalamalarına göre en yüksek yağış oranlarına ulaşılmış. Normalde metrekareye düşmesi gereken yağışlardan 4-5 kat daha fazla yağış aldığını biliyoruz. Toprağın suya doygunluğunun oluştuğunu, bununda artık suyu ememediği şeklinde açıklandığını ifade etmek istiyorum" dedi.

"AŞIRI YAĞIŞLARI TOPRAK İÇİNE ÇEKEMİYOR"



Heyelanın aşırı yağışa bağlı olarak yaşandığını dile getiren Vali Yiğitbaşı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Buradaki toprak tabakaları aşırı yağıştan dolayı suyu da ememediği için ne yazık ki heyelan ve toprak kayması su ve sel baskınlarına biraz daha açık oluyor, risk daha fazla artmış oluyor. Bugün yaşanan olayda aslında bunun bir sonucu. Dolayısı ile tepelerde aşırı yağışları toprağın içine çekememesinden dolayı böyle bir olayın yaşandığını görüyoruz. Başımız sağ olsun bir vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız. Diğer vatandaşların sağ salim kurtarılmış olması bir tesellimiz" diye konuştu.