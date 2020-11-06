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Ağa takılan bir buçuk metrelik balık görenleri hayrete düşürüyor

Balıkçıların ağına, 1 metre 50 santimetre boyunda, 45 kiloluk yayın balığı takıldı. Balıkçı tezgahında sergilenen insan boyundaki balık, görenleri şaşırtıyor. Balıkçı tezgahındaki balığı görenler fotoğraf çektiriyor.

IHA06 Kasım 2020 Cuma 12:57 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 12:57
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Kızılırmak’ta balıkçılar tarafından yakalanan yayın balığını Düzceli balıkçı Onur Hazır, tezgahında sergileyince vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Onur Hazır, tezgahına asarak sergilediği büyük yayın balığını gören vatandaşlar gözlerini balıktan alamıyorlar. Şaşkınlık içinde insan boyundaki balığa bakan bir çok Düzceli bu tip balığı sadece televizyonlarda gördüğünü dile getirirken bazı vatandaşlar ise bu boydaki balığı ilk defa gördüklerini dile getirdiler. Bazı vatandaşlar ise insan boyundaki balıkla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. 1 Metre 50 santim boyunda, 45 kilo kilo ağırlığında yayın balığının Kızılırmak’ta yakalandığını dile getiren Düzceli Balıkçı Onur Hazır; “Bu balık Kızılırmak’tan geliyor. Sivas’tan tezgahımıza geldi. Yayın balığı, karabalık dediğimiz bir balık. Bembeyaz eti olan, kılçığı olmayan bir balık. Tatlı suda yenebilecek en lezzetli balıklardan bir tanesi. Bu balığı tezgahta görenler ‘böyle bir şey görmedik’ diye şaşırıyorlar. Bu bölgede de öyle bir balık tutmak zor. 40-45 Kilo gelen bir balık. Bütün halinde isteyen olursa 35 TL’den veriyoruz” dedi.

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