20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ağabeyini silahla yaralayan kişi kovalamacanın ardından teslim oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi, polisle yaşanan kovalamacanın ardından teslim oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir nakliyat firmasının sahibi Veysel E. ile kardeşi Hasan E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan E, üzerindeki tabancayla ağabeyini yaraladı.

Ağır yaralanan Veysel E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı Hasan E. ise bir iş yeri çalışanını silah zoruyla yanına alarak araçla olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri zanlının rehin aldığı çalışanın kullandığı aracı MOBESE'den tespit ederek takibe aldı. Körfez Belediyesi önünde aracın yolunu kesen ekiplerin "dur" ihtarına uyulmaması üzerine kovalamaca yaşandı.

Hasan E, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

F-22 Raptor (Yırtıcı Kuş) savaş uçaklarının havada yakıt ikmali görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul için tarihi gün

İstanbul için tarihi gün

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Karaköy'de başörtülü kadına çirkin saldırı: Tutuklanması istendi

Karaköy'de başörtülü kadına çirkin saldırı: Tutuklanması istendi

Doktor, kalp krizi geçiren hastaya sedyeye çıkarak müdahale etti

Doktor, kalp krizi geçiren hastaya sedyeye çıkarak müdahale etti

Doktorlar 2 yıl ömür biçmişti... Siri ile hayata tutundu

Doktorlar 2 yıl ömür biçmişti... Siri ile hayata tutundu

Usta sanatçı Yıldız Kenter yoğun bakımda

Usta sanatçı Yıldız Kenter yoğun bakımda
 

POPÜLER HABERLER

F-22 Raptor (Yırtıcı Kuş) savaş uçaklarının havada yakıt ikmali görüntülendi

F-22 Raptor (Yırtıcı Kuş) savaş uçaklarının havada yakıt ikmali görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA