İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB), 23 Haziran 2019'da yapılan İstanbul seçimlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı'da 'Demokrasi Şenliği' düzenledi.

Şenlikte konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u yeşille buluşturduk" açıklaması dikkat çekti.

AĞAÇLARI KATLETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesi' üzerindeki ağaçları 'hasta' bahanesiyle katletmişti.

Yine aynı İBB, daha sonrasında Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı katletti. İmamoğlu'nun bu tutarsız sözleri de sosyal medyada tepki topladı.

İBB'den ağaç katliamı: Önce Çırağan şimdi de Emirgan

İBB asırlık çınarları kesiyor! Ağaç katliamıyla ilgili pes dedirten iddia