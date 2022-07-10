Ağır kayıplar veren PKK/YPG'nin ''sahte kimlik'' oyunu!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nokta operasyonlarla ağır darbe indiriyor. Köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivillere uyguladığı baskı ve zulmü artarak devam ediyor. Ağır kayıplar veren ve elaman bulma sıkıntısı çeken terör örgütü gözünü çocuklara çevirdi. Bu sebeple örgüt yaşları 12 ila 17 arasındaki çocuk ve gençleri ailesinden ayırdı. 156 çocuğun kaçırıldığı belgelendi. Son iki ayda 14 çocuk ailesinden koparıldı. YPG çocuklara sahte kimlik çıkararak, reşit göstermeye de çalışıyor.

TRT Haber'in haberine göre; bölücü terör örgütü, özellikle Ayn El Arap, Münbiç ve Haseke'nin Kamışlı bölgesinden kaçırdığı çocukları silah eğitiminin ardından çatışma bölgelerine götürüyor.

6 YILDIR EVLADINDAN AYRI

O çocuklardan biri de 13 yaşında ailesinden koparılan Emel Bekir'di. Emel'in annesi durumu şöyle anlattı: "Annem hastaydı Afrin'e ziyarete gitmiştik. Sabah kalktığımızda evde yoktu, evden kaçırmışlar. PKK yandaşlarının yanına gittim siz mi kaçırdınız dedim. Evet biz kaçırdık dediler. İnsanların üzerindeki bu zulüm kalksın artık. Bunlar çocuktur silahtan anlamazlar. Ben 6 yıldır kızımdan haber alamıyorum. Çok mücadele ettim. Bir gece evimizi bastılar kocamı öldürmek için. Kocam sonra çocukları alıp Türkiye'ye gitti. Tekrar PKK'ya gittim bana 'Bir şey olmaz sen de gel bize katıl. Bizim için silah tut biz sana bakarız' dediler."

BM VE ABD RAPORU İHLALLERİ BELGELEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Temmuz 2018-Haziran 2020'de terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de çocuklara yönelik ihlalleri belgeledi. Oluşturulan rapora göre, örgütün son iki yılda 400'den fazla çocuğu savaşçı olarak kullandığı ifade edildi. Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için BM ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Haziran 2020'de yayımladığı raporda, "YPG, sığınma kamplarından 12 yaşındaki çocukları bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti" ifadesine yer verilmişti.