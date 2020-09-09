DHA 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:35

Olay, öğle saatlerinde Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu aile, alışveriş yapmak için 5 yaşında kız çocuklarını otomobilde bırakarak gitti. Sıcak havanın da etkisiyle otomobilde terlemeye başlayan ve nefes almakta zorlanan çocuğun ağladığını duyanlar, ailesine ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak, çocuğu kurtardı. Vatandaşlar, küçük çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ismi öğrenilemeyen çocuk, daha sonra bölgeye gelen ailesine teslim edildi.