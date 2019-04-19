Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gece yarısı kaldırımları yıkadı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte gece yarısı itfaiye hortumu ile kaldırımları yıkayıp temizledi. Kentte yağış sonrası kirlenen kaldırımları gece saatlerinde temizleyen İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Sayan, Erzurum Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında İtfaiye Müdürü Akın Karaman'dan bilgi aldı.

İtfaiye hortumunu alarak uzun süre kaldırımları yıkayan Sayan, yoldan geçen vatandaşlarla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi.

Ağrı'nın geleceği için hep birlikte çalıştıklarını anlatan Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesai saatlerini dikkate almadan gece gündüz çalışarak gönül belediyeciliği inşa edeceklerini söyledi.

Kentin kentin kalkınması için çok çalışıp çaba sarf edeceklerini dile getiren Sayan, şöyle konuştu:

"Gece gündüz demeden çalışmak zorundayız. Halkımıza hep temiz bir Ağrı vaat ettik. İnşallah vaatlerimizi gerçekleştireceğiz. Allah bizi bu halka karşı mahcup etmesin. Onlar bizi şereflendirdi. Biz de onlara her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün de burada bu saatte itfaiye ekiplerimizle caddelerimizi temizliyoruz, kaldırımlarımızı yıkıyoruz. Bundan sonrada böyle devam edeceğiz. Allah bizi bu hizmetten geri bırakmasın."

"BELEDİYE BAŞKANININ MESAİSİ OLMAZ"

Sayan, "Belediye başkanının mesaisi olmaz. Belediye başkanı bulduğu her yerde çalışmak, durduğu her yerde eksikleri gidermek zorundadır." diyerek, şunları kaydetti:

"Ağrı Belediyesi olarak daha rahat, temiz ve güvenli bir Ağrı için gece gündüz çalışmak zorundayız. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum, onlarla çalışmaktan şeref duyuyorum. Bahar temizliği de yapacağız. Ağrı'nın huzurunu kaçıran ve Ağrı'ya bugüne kadar rahatsızlık veren çevrede ne kadar çöp varsa hepsini toplayacağız, kaldırımları da temizleyeceğiz. Ağrı temiz bir şehir olacak."