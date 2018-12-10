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Ağrı merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Ağrı merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında biri ücretli 2 öğretmen ile meslekten ihraç edilen dördüncü sınıf emniyet müdürü, bir polis memuru ve polis okulu mahrem imamının aralarında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin kente getirileceği, adreslerinde bulunamayan 5 zanlının arandığı öğrenildi.

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