Ağrı merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonu
Ağrı merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Şanlıurfa, Van ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturma kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyinde faaliyet yürütenlerin kullandığı operasyonel hat ile irtibat kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair ifadeler bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılan ve emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürütenlerin olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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