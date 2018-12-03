Ağrı merkezli 9 ildeki FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesine sevk edildi.

Savcılık işlemlerinden sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan biri tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde öğretmen ve zabıt katibi ile meslekten ihraç edilen polis, hemşire, ebe ve Kur'an kursu öğreticilerinin de aralarında bulunduğu 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ağrı merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.