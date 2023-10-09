Ağrı Sivil Toplum Kuruluşları Platformu; “Mescid-i Aksa onurumuzdur”

Ağrı Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Ulu Camii Avlusunda düzenlenen basın açıklamasına, Ağrı halkı, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve STK üyeleri katıldı. Açıklama sırasında "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Yaşasın küresel intifada", "Mescid-i Aksa sahipsiz değildir", "Ey Kudüs sabret az kaldı" yazılı dövizler taşındı. Katılımcılar, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için sık sık tekbir getirdi.

Basın açıklamasını okuyan Kerem Engin, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı zulüm ve işgale dikkat çekti. Engin, Gazze'nin etrafına örülen duvarlarla açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü, binlerce Filistinlinin şehit edildiğini, yaralandığını ve evlerinden edildiğini söyledi. Engin, İsrail'in bölgedeki ülkelerle kurduğu yakınlaşmanın kendisine bir koruma kalkanı oluşturduğunu ancak Filistinlilerin kendi haklarını ve topraklarını savunmaya devam ettiğini ifade etti.

Engin, "Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar sloganlar atarak dağıldı.