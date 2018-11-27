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Ağrı'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 54 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Tutak, Patnos, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı.
 
Zanlıların evlerindeki aramalarda ruhsatsız ikişer av tüfeği ve kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği fişeği, polislerin giydiği pantolon ve bere ile 196 CD-DVD'nin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
 

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