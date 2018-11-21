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Ağrı'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

  • İHA
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Taşlıçay ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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