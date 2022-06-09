Ağrı'da yeşil reçeteye tabi kaçak ilaçlar yakalandı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 3 aylık çalışma sonucu yeşil reçeteye tabi ve kaçak yollarla getirilen ilaçların batı illerine götürüleceği yönünde bilgi aldı.

Doğubayazıt ilçesinde 8 Haziran'da operasyon yapan narkotik polisi, batı illerine ilaç götürüleceğini belirlediği aracı takibe aldı.

Otogar kavşağında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 büyük poşet içinde, yeşil reçeteye tabi 107 bin 700 hap ele geçirildi. İlaçların akut ve kronik ağrılarda, anksiyete bozukluğu, huzursuz bacak sendromu gibi hastalıklarda kullanıldığı ancak bağımlılık yaptığı ve uyuşturucu etkisinin bulunduğu belirtildi.

İlaçlarla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S. ve N.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.