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Ağrılı kardeşlerden Milli Dayanışma'ya destek

Ağrılı 8 yaşındaki Ecrin ve 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Emir Baba, kumbarada biriktirdikleri paraları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 11:15 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:15
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Gazi Mahallesi'nde yaşayan Ecrin ve Muhammet Emir kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadıkları için babaları Ramazan'dan, paralarını polisler aracılığıyla ilgili yerlere göndermesini istedi.

Ramazan Baba'nın 155'i arayıp durumu iletmesinin ardından, polis ekipleri eve geldi.

Sokağa çıkmadıkları için iki kardeşe teşekkür eden ekipler, çocuklara oyuncak verdi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden polis ekipleri, daha sonra kumbarayı kardeşlerden alarak, Valilik bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.

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