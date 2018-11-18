Ahır çöktü, çok sayıda koyun telef oldu
Afyonkarahisar’da aşırı yağışlar nedeniyle çöken ahırdaki çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Çalışlar köyünde dün başlayan ve aralıksız devam eden karla karışık yağmur nedeniyle Mehmet Çınar’a ait ahır çöktü. Yağmur nedeniyle çöken ahırdaki çok sayıda koyunun telef olduğu öğrenilirken, köy halkı hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Köylülerin yardımıyla sağ kalan hayvanlar kurtarılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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