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Ahırda çıkan yangın evi ve 80 ton samanı küle çevirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Kırıklar köyünde, Eyüp ve Ziya Öztürk'e ait ev, samanlık ve ahır yandı.

AA10 Eylül 2021 Cuma 23:47 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 23:47
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İhbar üzerine, olay yerine Safranbolu Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bitişikteki ev ve samanlığa da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangında, ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ahırdaki 50 büyükbaş hayvan ise çoban tarafından salınarak kurtarıldı.

Çiftliğin sahiplerinden Ziya Öztürk, gazetecilere, yangının ahırın köşesinden başladığını ve yarım saat içinde ev, ahır ve samanlığın tamamen yandığını söyledi.

Samanlıkta yaklaşık 80 ton samanın olduğunu ve hepsinin yandığını belirten Öztürk, "Bütün yemlerimiz buradaydı. Bugün de 300 çuval yem gelmişti. Tahminim 70-80 ton civarında yem zayiatımız var. Ahırda 50 büyükbaş hayvan vardı. Hayvanları salmışlar onlarda bir can kaybı yok. Hayvanları komşumuzun ahırına getireceğiz. Ahır hariç 300 bin lira zararım var. Canımız sağ olsun." dedi.

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