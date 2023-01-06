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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ahmet Ertekin İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve cezası kesinleşen firari polis müdürü Ahmet Ertekin, İstanbul'da yakalandı.

IHA6 Ocak 2023 Cuma 08:35 - Güncelleme:
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ahmet Ertekin İstanbul'da yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.20 sıralarında Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde şüphe üzerine bir kişiyi durduran polis, şüphelinin tedirgin olduğunu görünce araştırmasını genişletti. Kimlik ve parmak izi sorgusu yapılan kişin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan uzun süreden beri aranan birinci sınıf emniyet müdürü Ahmet Ertekin olduğu anlaşıldı.

KESİLMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Örgüt üyeliğinden aranma kaydı olduğu anlaşılan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalandıktan sonra kelepçelenen ve karakola götürülen hükümlü FETÖ üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevine konulan eski polis müdürünün, FETÖ/PDY'nin 'Emniyet Mahrem Yapılanmasında' faaliyet gösterdiği sanılıyor.

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