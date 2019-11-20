Ahmet Takan saldırıya uğradı
Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı.
Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan saldırıya uğradı. Saldırıyı Gazeteci Talat Atilla sosyal medya hesabından duyurdu.
Atilla, "SON DAKIKA! Korkusuz yazarı ahmet takan az önce evinin önünde saldırıya uğradı. Takan'in telefonunu da parçalayan saldırganlar kaçtı. Takan, hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
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