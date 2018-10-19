Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Bir amacımız da yerel seçimlerde ve daha sonrasında da kadın muhtar oranımızı artırmak

Selçuk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve dernek üyesi Ankara'da görevli 45 kadın muhtardan oluşan heyeti kabul etti.

Selçuk, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda yapılan kabulde, muhtarların demokrasinin işleyişinde, kamu hizmetlerinin, yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmaların toplumda karşılık bulmasında çok önemli bir görev icra ettiğini söyledi.

Özellikle kadın muhtarlarının mahalle ve köylerde yönetimde bulunmasının, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenmelerinin takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, bu cesareti, çalışma azim ve kararlılığını kadın muhtarların yüzünde görmek ve misafir etmekten onur duyduğunu dile getirdi.

Millete hizmetin gönül, sevda işi olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Derdi olmayanın davası da hizmet etme aşkı da olmuyor. Bizim derdimiz, bizim davamız da bu gazi milletimize gece gündüz hizmet edebilmek. Bugün de bu amaçla bir aradayız. Sizlerle karşılıklı konuşmak, istişare etmek, istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu istişare mekanizmalarını sizlerle daha fazla canlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Muhtarların milletin taleplerini karşılamak, hizmetlerde aksayan tarafların iyileştirilmesini sağlamak için gösterdiği çabaya işaret eden Bakan Selçuk, muhtarların hem seçilmiş irade hem de sivil inisiyatif olarak devlet millet bütünleşmesinde önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

"2015'te çıkan genelgeyle 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik"

Muhtarlık kurumunun önemine vurgu yapan Selçuk, 2002'den bugüne kadar muhtarların hayatında çok önemli yeniliğe ve iyileştirmeye imza attıklarını anlattı. 2015'te çıkan genelgeyle 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettiklerini belirten Selçuk, güçlü toplumların, güçlü medeniyetlerin önemli öznelerinden birinin kadınlar olduğunu, bu nedenle kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla görev almalarını istediklerini dile getirdi.

Selçuk, her vatandaşın ilk önce mahallesindeki muhtarına gittiğini, bu nedenle muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirterek, "İnşallah bir amacımız da yerel seçimlerde ve daha sonrasında da kadın muhtar oranımızı artırmak." dedi.

Bakanlık olarak yürütülen hizmetlerde her zaman muhtarları önemli bir paydaş olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"2016 yılında Ankara, Kırşehir, Eskişehir, Erzurum ve İstanbul'da olmak üzere 5 kez muhtarlarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılara Türkiye genelinde görevli 679 kadın muhtarımızdan 422 muhtarımız katılmış. 7 Nisan 2017'de de 'Kadın Muhtarlar İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Burada da 300 kadın muhtarımızın katılım sağladığı toplantıda kadın muhtarlarımızla fikir alışverişinde bulunma şansını yakaladık.10 Mayıs 2018'de de 400 kadın muhtarımızla 'Kadın ve Teknoloji İstanbul Buluşması'nı gerçekleştirdik. Bütün bu buluşmalarda hem muhtarlarımızla hem de kamu ve özel sektörle buluşmasını, yapılan yeni teknolojileri yeni gelişmeleri paylaşmayı amaçlıyoruz."

"Önümüzdeki günlerde başka gelişmeler de olabilir"

Bakan Selçuk, Türkiye'nin 50 bin 372 köy ve mahallesinde görev yapan muhtarların özlük haklarında önemli gelişmeler olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Köy ve mahalle muhtarları, muhtar seçildikten sonra 4/b kapsamında sigortalı sayılıyor. Muhtar seçilen kişinin aynı zamanda 4/1-b Bağ-Kur kapsamında sigortalılığa esas başkaca bir faaliyetinin bulunmaması durumunda muhtar sigortalılığı esas alınıyor. Prim borcu nedeniyle muhtarlarımız sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu. Onlarda da düzeltme yaptık. Şu anda prime esas kazançlar, asgari ücret üzerinden değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde başka gelişmeler de olabilir."

Selçuk, Türkiye ve Dünya'da muhtarlığın örnek teşkil edecek bir müessese olduğuna dikkati çekerek, bu müessesenin daha ileri noktalara taşınacağına olan inancını dile getirdi.

"Kadın muhtar sayısının artırılması konusunda hemfikiriz"

Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Erenoğlu da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde büyük bir nezaketle kendilerini kabul eden Bakan Selçuk'a teşekkürlerini iletti.

Derneğin 2013'te kurulduğunu belirterek, bugüne kadarki faaliyetlerini anlatan Erenoğlu, "Kadın muhtar sayısının artırılması konusunda hemfikiriz. Bu bir sevda, bu bir aşk büyük bir aile olduğumuz inancıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin de bu konudaki destekleri bizi daha da güçlendiriyor." diye konuştu.

Dernek olarak taleplerini aktaran Erenoğlu, sosyal sigorta primlerinin yatmasının kendilerini ekonomik anlamda rahatlattığını anlattı.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden kabulde Selçuk, kadın muhtarların sorunlarını dinledi.