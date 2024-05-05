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Aile Destek Merkezlerinden geçen yıl 140 bin kişi yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Aile Destek Merkezlerinden (ADEM) geçtiğimiz yıl yaklaşık 140 bin kişinin yararlandığını açıkladı.

IHA5 Mayıs 2024 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Aile Destek Merkezlerinden geçen yıl 140 bin kişi yararlandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başta kadınlar olmak üzere vatandaşların hayatına değer katmak ve pozitif değişimler oluşturmak için çeşitli hizmetleri sunduklarını bildirdi.

"KADINLARIMIZIN POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN HİZMETLERİMİZİ DE ÇEŞİTLENDİRİYORUZ"

Bakanlık olarak başta kadınlar olmak üzere her bir vatandaşların potansiyeline güvendiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Sosyal kalkınma ve toplumsal adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek, ancak kadınlar hayatın her alanında güçlü olursa mümkün. Kadınlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz" diye konuştu.

Aile Destek Merkezlerinin 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Göktaş, "ADEM'lerimizde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler veriyoruz. ADEM'lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedefliyoruz" dedi.

"BUGÜNE KADAR 3 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI"

İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM'lerin yaygınlaştırılmasına devam edeceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ADEM'lerimizden geçtiğimiz yıl 140 bin kişi yararlandı. Bugüne kadar faydalanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 3 milyona ulaşmış oldu" ifadelerini kullandı.

"75 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR"

Bakan Göktaş, "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Hiç kuşkusuz toplumun en güçlü kalesi ailedir. Hali hazırda 75 ilde faaliyet gösteren 544 ADEM'imiz de bu amaca en iyi şekilde hizmet ediyor" dedi.

ADEM'lerde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerin de bulunduğunu belirten Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Merkezlerimizde el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları oldukça rağbet görüyor. Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilişim teknolojileri, okuma-yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor."

  • ADEM hizmetleri
  • kadın gelişimi
  • sosyal destek

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