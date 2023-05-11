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Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İzleme Komitesi ilk toplantısını yaptı

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İzleme Komitesinin (AKŞİM) ilk toplantısında, İçişleri Bakanlığı birimlerinin 2022 ila 2023'ün ilk 5 aylık dönemindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 18:41 - Güncelleme:
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İzleme Komitesi ilk toplantısını yaptı
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık birimlerinin, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, şiddeti önlemeye, bu konuda farkındalık yaratmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla AKŞİM'in kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmalarda bulunan uzman ve akademisyenler, baro ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan AKŞİM'in ilk toplantısının Prof. Dr. Fulya Bayraktar'ın başkanlığında İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı belirtildi.

AKŞİM yönergesiyle komitenin çalışma prensiplerinin ve işleyişinin değerlendirildiği toplantıda, İçişleri Bakanlığı birimlerinin 2022 yılı ila 2023'ün ilk 5 aylık döneminde yürüttüğü çalışmalarla ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

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