Aile ve Gençlik Fonu'na depremlerden etkilenen Hatay'da 2 bin 321 çift başvurdu

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Bakanlık tarafından ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunularak evliliklerin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, aile kurma yolunda ilk adımı atacak olan gençlerden başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor.

Hatay'da 2 bin 321 çiftin başvurduğu proje kapsamında, kabul edilen ilk aşamadaki 282 kişi için eğitimler başladı.

Katılımın zorunlu olduğu eğitimlerde, "evlilikte iletişim ve yaşam becerileri", "evlilik ve sağlık", "evlilik ve hukuk" gibi konular ele alınıyor.

- "ÇİFTLERİMİZİN 18-29 YAŞ ARALIĞINDA BULUNMASI GEREKİYOR"



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Süleyman Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle aile müessesinin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Projeden yararlanmak için gerekli şartları anlatan Yıldırım, "Başvuru koşullarımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, çiftlerimizin 18-29 yaş aralığında bulunması, başvuran çiftlerde en az birinin 6 Şubat tarihinde ve başvuru sırasında deprem olan illerden birinde ikamet ediyor olması ve her iki çiftin aylık toplam brüt gelirinin iki asgari ücreti geçmiyor olması gerekli." dedi.

Ayrıca Bakanlıkça belirlenen suçlardan projeden yararlanacak çiftlerin ceza almamış olması gerektiğini belirten Yıldırım, proje kapsamında evlenecek çiftlerden yalnızca birinin tek seferlik krediden faydalanabileceğinin altını çizdi.

Başvuruların e-devlet üzerinden 15 Şubat'ta başladığını anımsatan Yıldırım, "Bugün itibarıyla ilimizde 2 bin 321 çiftin başvurusu alınmıştır. Başvurusu değerlendirilerek olumlu sonuçlanan toplam 282 kişiye, eğitim almak istedikleri ilçelerimizde, evlilik öncesi eğitim programı verilmektedir. Şu an salonumuzda 15-30 nisan tarih aralığında nikahı gerçekleştirilecek olan 35 çiftimiz, evlilik öncesi eğitimi almak üzere bulunmaktadır." diye konuştu.

Yıldırım, eğitime katılamayan şehir dışındaki başvuru sahibi çiftlere çevrim içi uzaktan bağlantıyla eğitim verildiğini kaydetti.