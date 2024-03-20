Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 1 Nisan sabahı Antalya yeni bir sabaha uyanacak

Göktaş, Yörükler Derneği ziyaretinde "Yörük kızı Antalyamıza hoş geldiniz" pankartlarıyla karşılandı.

Yörüklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Göktaş, "Milli ve manevi konularda dernek olmanın ötesinde bir sorumlulukla hareket etmeniz kültürümüzün ve devletimizin geleceği konusunda bizleri umutlandırıyor." diye konuştu.

Toros Dağları'ndan, Anadolu'nun bozkırlarına oradan Makedonya'nın dağlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılan tüm Yörüklere selamlarını ileten Göktaş, "Yörük Türkmen kardeşlerim, sizlerle büyük ve güçlü Türkiye'yi şaha kaldıracak, Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı damgasını vuracağız. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer aldınız, inanıyorum ki bundan sonra da her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Göktaş, AK Parti'nin hizmet ve eser belediyeciliğinin başarısına 30 yılda tüm Türkiye'nin şahit olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki 1 Nisan sabahı Antalya yeni bir sabaha uyanacak, eser ve hizmet siyasetiyle buluşacak. Her kesimden vatandaşımıza hitap eden güzel projeler hayata geçirilecek. Cumhur İttifakı adayımız Hakan Tütüncü ile büyük bir zafere imza atacağız. Üç dönemdir yaptığı çalışmalarla Kepez'e değer katan Hakan Tütüncü Başkanımız inanıyorum ki 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanlığı hizmetine Antalya'da devam edecek. Antalya için pek çok projesi olan Hakan Tütüncü ile kazanan Antalya olacak, kazanan Yörükler olacak."

Honamlı Yörükler Derneği Başkanı İsmail Göçer de ziyaretinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, "Aile bir toplumun en temel taşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplumun en kıymetli hazinesini bir Yörük Türkmen hanımefendisine emanet etmesi büyük bir övgüdür." diye konuştu.

Ziyareti sırasında Bakan Göktaş'a Yörük Türkmen Yağlığı hediye edildi.

