İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3903
  • EURO
    35,1623
  • ALTIN
    2243.94
  • BIST100
    8974.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 1 Nisan sabahı Antalya yeni bir sabaha uyanacak
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 1 Nisan sabahı Antalya yeni bir sabaha uyanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'İnanıyorum ki 1 Nisan sabahı Antalya yeni bir sabaha uyanacak, eser ve hizmet siyasetiyle buluşacak. Her kesimden vatandaşımıza hitap eden güzel projeler hayata geçirilecek.' dedi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 1 Nisan sabahı Antalya yeni bir sabaha uyanacak
ABONE OL

Göktaş, Yörükler Derneği ziyaretinde "Yörük kızı Antalyamıza hoş geldiniz" pankartlarıyla karşılandı.

Yörüklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Göktaş, "Milli ve manevi konularda dernek olmanın ötesinde bir sorumlulukla hareket etmeniz kültürümüzün ve devletimizin geleceği konusunda bizleri umutlandırıyor." diye konuştu.

Toros Dağları'ndan, Anadolu'nun bozkırlarına oradan Makedonya'nın dağlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılan tüm Yörüklere selamlarını ileten Göktaş, "Yörük Türkmen kardeşlerim, sizlerle büyük ve güçlü Türkiye'yi şaha kaldıracak, Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı damgasını vuracağız. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer aldınız, inanıyorum ki bundan sonra da her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Göktaş, AK Parti'nin hizmet ve eser belediyeciliğinin başarısına 30 yılda tüm Türkiye'nin şahit olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki 1 Nisan sabahı Antalya yeni bir sabaha uyanacak, eser ve hizmet siyasetiyle buluşacak. Her kesimden vatandaşımıza hitap eden güzel projeler hayata geçirilecek. Cumhur İttifakı adayımız Hakan Tütüncü ile büyük bir zafere imza atacağız. Üç dönemdir yaptığı çalışmalarla Kepez'e değer katan Hakan Tütüncü Başkanımız inanıyorum ki 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanlığı hizmetine Antalya'da devam edecek. Antalya için pek çok projesi olan Hakan Tütüncü ile kazanan Antalya olacak, kazanan Yörükler olacak."

Honamlı Yörükler Derneği Başkanı İsmail Göçer de ziyaretinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, "Aile bir toplumun en temel taşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplumun en kıymetli hazinesini bir Yörük Türkmen hanımefendisine emanet etmesi büyük bir övgüdür." diye konuştu.

Ziyareti sırasında Bakan Göktaş'a Yörük Türkmen Yağlığı hediye edildi.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • 1 Nisan
  • Yörükler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.