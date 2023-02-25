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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Engelli ve yaşlı depremzedeler farklı illere yerleştirildi

Deprem bölgesinde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar farklı illerdeki kuruluşlara yerleştiriliyor.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 23:31 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Engelli ve yaşlı depremzedeler farklı illere yerleştirildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan 533 yaşlı, 1133 engelli ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 210 yaşlı, 553 engelli vatandaşın farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.

553 ENGELLİ VATANDAŞ FARKLI İLLERE YERLEŞTİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 533 yaşlı vatandaşımız ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 210 yaşlı vatandaşımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir. Deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 1133 engelli vatandaşımız ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 553 engelli vatandaşımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir."

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