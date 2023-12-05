İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9229
  • EURO
    31,3583
  • ALTIN
    1890.75
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.

AA5 Aralık 2023 Salı 09:34 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni" yarın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla noter huzurunda gerçekleşecek.

Törenle, 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek.

Törende hak sahiplerinden 160'ının ataması öğrenim durumları itibarıyla antrenör, avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim unvanlı kadrolara yapılacak.

Ayrıca atamalardan 219'u memur, 88'i hizmetli ve 24'ü de sürekli işçi unvanlı kadrolarda olacak.

Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 310'a ulaşacak.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • kamu
  • atama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.