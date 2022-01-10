Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Aile Bakanlığı 4175 personel alımı başvuru sayfası

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:04 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:04

Aile Bakanlığı 4175 personel alımı için başvurular alınmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurular Ocak ayının 10-20 tarihleri arasında alınacak. Bakanlık, yayımladığı ilanda hangi kadrolara ne kadar alım yapılacağını ve başvuru detaylarını da paylaştı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı perspnel alımı başvurusu nereden yapılır, başvuru şartlar neler? Aile Bakanlığı 4175 personel alımı başvuru sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AILE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı için başvurular elektronik ortamda e-Devlet, ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında alınacak.

Aile Bakanlığı personel alımı için birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar, sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

a) Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 için başvuru şartları ve branş dağılımı da paylaşıldı. Buna göre adaylar hangi kadrolara nasıl başvuracak? İşte detaylar...

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7 numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

1) AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ (4/B) (ASDEP ALIMI) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

2) SOSYAL ÇALIŞMACI (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

3) PSİKOLOG (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

4) FİZYOTERAPİST (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

5) ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

6) DİYETİSYEN (4/B) POZİSYONUNA BAŞVURMAK İÇİN;

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

7) ÖĞRETMEN (4/B) POZİSYONUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN;

a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 ve 2021 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

8) AVUKAT (4/B) POZİSYONUNA BAŞVURMAK İÇİN;

a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

9) HEMŞİRE (4/B) POZİSYONUNA BAŞVURMAK İÇİN;

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

10) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

11) BÜRO PERSONELİ POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

12) YURT YÖNETİM PERSONELİ (4/B) POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.