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Eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! KPSS 2022/4 tercih sonuçları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için ÖSYM tarafından alınan KPSS-2022/4 tercih sonuçları erişime açıldı. Adaylar KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden öğrenebilecek. İşte KPSS 2022/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı

21 Mart 2022 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:15
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. KPSS 2022/4 tercihleri Mart ayının 4-10 tarihleri arasında alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfasından öğrenebilecekler. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları

KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. 04.03.2022 - 10.03.2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

AILE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS 2022/4 TERCIH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1.805 pozisyon için KPSS puan sıralaması ile sözleşmeli personel alımı yapılıyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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