21 Mart 2022 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:15

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularının bitmesine 1 gün kala adaylar başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilanda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) sayfasından çevrimiçi olarak yapabilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR giriş e-devlet Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alımı başvuruları için yarın son gün. Sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin başvurular Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden çevrimiçi olarak yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularında, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak. Sağlık Bakanlığı'nın sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 15-22 Mart tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

İlanda Sağlık Bakanlığı işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:

"Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000."

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Başvurular 22.03.2022 tarihinde sona erecek. Danha önceki atamalarda tercih sonuçları, son başvuru tarihinden 5 gün sonra açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının Mart ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

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