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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan deprem açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde bin 275 psikososyal destek personelinin çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

IHA7 Şubat 2023 Salı 12:10 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan deprem açıklaması
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Depremin getirdiği yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Adana'da 120, Adıyaman'da 50, Diyarbakır'da 129, Gaziantep'te 251, Hatay'da 175, Kahramanmaraş'ta 310, Malatya'da 59, Osmaniye'de 49, Şanlıurfa'da 92, Kilis'te 40 olmak üzere toplam bin 275 psikososyal destek personelimiz 227 araçla saha çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızda görevli 358 personelimiz ayni yardımların dağıtımı için koordinasyonu sağlamakta ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermektedir. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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