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Ailelerin miras anlaşmazlığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Arnavutköy'de aileler arasında çıkan miras kavgasında taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopalarla saldırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA7 Ekim 2022 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Ailelerin miras anlaşmazlığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü
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Arnavutköy'de aileler arasında çıkan miras kavgasında taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopalarla saldırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aileler arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopa gibi ellerine ne geçtiyse fırlatarak saldırdı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akşam saatlerinde yaşanan kavga sonrasında ise olay daha da büyüdü. İddiaya göre kavgada yeğenlerini hastanelik eden amcanın yaşadığı apartmana yeğeninin dayıları ateş açtı. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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