Ailesini öldürüp, Whatsapp´ta itiraf videosu yayınladı

Feci olay Hindistan´ın Uttar Padesh eyaletinde bulunan Ghaziabad kentine bağlı Indirapuram bölgesinde meydana geldi.

Yazılım mühendisi olan 5 aydır işsiz olduğu bilinen Sumit Kumar, 32 yaşındaki eşi Anshu Bala, 5 yaşındaki oğlu Prathmesh ve 4 yaşındaki Aarav ve Aakriti isimli ikiz çocuklarını öldürdü.

Cinayetler sonrası Whatsapp´taki aile grubunda bir video yayınlayan Sumit Kumar, ailesini ekonomik olarak destekleyemediğini belirterek; bu nedenle içeceklerine sakinleştirici kattıktan sonra onları keskin objelerle öldürdüğünü itiraf etti. Kumar ayrıca, kendisini öldürmek için potasyum siyanür alacağını da söyledi.

Görüntüyü izleyen Kumar´ın kız kardeşi durumu akrabaları olan Pankaj Singh´e söyledi. Eve giden Singh, kapının kilitli olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Eve giren polisler cesetlerle karşılaştı.

Kumar´ın en son gece geç saatlerde bina girişinin yakınlarında sigara içerken görüldüğü ve cep telefonunun kapalı olduğu; polisin Kumar´ı aradığı belirtildi.