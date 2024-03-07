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  • Ailesinin yaşadığı daireyi ateşe verdi! Film sahnelerini aratmadı...
Güncel

Ailesinin yaşadığı daireyi ateşe verdi! Film sahnelerini aratmadı...

Kocaeli'de bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kadınlardan birinin sokak ortasında sinir krizi geçirdiği görüldü.

İHA7 Mart 2024 Perşembe 02:17 - Güncelleme:
Ailesinin yaşadığı daireyi ateşe verdi! Film sahnelerini aratmadı...
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2066 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı...

DAİREYİ ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli şahıs ailesinin yaşadığı daireyi beniz dökerek ateşe verdi. O.K. kaçarken, alevleri fark eden ailesi panikle sokağa çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNE AKIN ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Öte yandan, aynı aileden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın dumandan etkilendi.

SOKAK ORTASINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından E.Ö. ve K.Ö., ambulansla Darca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

O.K.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

  • yangın
  • dumandan etkilenme
  • sinir krizi

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