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AK Parti, 2023 seçimleri için yeni reklam filmi yayınladı

Seçimlere 24 gün kalırken AK Parti'nin seçim sürecinde yayınlanacak yeni reklam filmleri yayımlandı. AK Parti tarafından yapılan paylaşımda, 'Biz kimselere benzemeyiz. Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti' ifadelerine yer verildi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 01:29 - Güncelleme:
AK Parti, 2023 seçimleri için yeni reklam filmi yayınladı
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Seçimlere çok kısa bir süre kalırken partilerin seçimlere yönelik reklam filmleri de yayınlanmaya devam ediyor.

"KIRMIZININ YANINA BEYAZ GELİNCE AKAN SULAR DURUR, KENETLENİRİZ"

AK Parti de sosyal medya hesabından "Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti" yeni reklam filmini paylaştı.

"BAĞIMSIZLIK İÇİN DÜNYALARI YERİNDEN OYNATIRIZ"

Yeni reklam filminde şu ifadeler kullanıldı:

Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimiz de olur birlikte kurtardığımız da. Her halimiz güzeldir. Her yerimiz eşsiz. Biz kimselere benzemeyiz. Deli akar kanımız. Bazen ufak bir şakayı kaldıramayız ama iş bağımsızlığımıza gelince dünyaları yerinden oynatırız. Yeri gelir bir avuç toprak için karşı karşıya geliriz ama söz konusu vatan toprağı olunca dünyayı dize getiririz.

"SÖZ KONUSU VATANSA SİYAHLA BEYAZ KADAR KESKİNİZDİR"

Bazen bir adımla geriliriz, iş yardımlaşmaya gelince bastığımız yeri titretiriz. Biz Türkiye'yiz. Bakarsan bağ olur ama yan bakarsan çok fena olur. Damarımıza basılınca Karadeniz gibi hırçınızdır. Söz konusu vatansa siyahla beyaz kadar keskinizdir.

"DOĞRUSU AK PARTİ"

Biz kimselere benzemeyiz. Sarının yanına lacivert mi gelecek kırmızı mı gelecek diye didişiriz ama kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur kenetleniriz. AK Parti Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti.

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