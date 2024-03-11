İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0072
  • EURO
    35,0692
  • ALTIN
    2243.37
  • BIST100
    9254.82
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti adayı Demirkol'dan emeklilere destek sözü
Güncel

AK Parti adayı Demirkol'dan emeklilere destek sözü

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, emeklilere dini bayramlarda 5 bin lira maddi destek sağlayacaklarını belirtti.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
AK Parti adayı Demirkol'dan emeklilere destek sözü
ABONE OL

Demirkol, Karamanlı Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek, kadınlara karanfil hediye etti ve sorunlarını dinledi.

Bolu için 14 mega olmak üzere toplam 101 projeyi Bolu halkının beğenisine ve takdire sunduklarını anlatan Demirkol, proje tanıtımını çok güzel ve coşkulu katılım ile gerçekleştirdiklerini, Bolu'nun en büyük kapalı spor salonunu dolduran hemşehrilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Demirkol, projeleriyle her kesime hitap etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi de emeklilere verdiğimiz müjdeydi. Onlara iki büyük müjde verdik. Bunlardan bir tanesi dini bayramlarda 5'er bin lira ikramiyeyi, ihtiyaç sahibi emeklilerimize biz Bolu Belediyesi olarak taahhüt ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her iki dini bayramda emeklilerimize ikramiye veriyor. Biz de iki bayramda iki ikramiye ile de onların bütçelerine katkı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Ayrıca tüm yaşlıların durumlarına göre, evlatları, çocukları, torunları olanların evdeki durumlarına göre de su faturaları dahil olmak üzere belediye sosyal tesislerinde, restoranlarında yine belediyenin tüm imkanlarından da indirimli, bazılarından da ücretsiz faydalandırmayı planladıklarını kaydederek, "65 yaş üstüne ulaşım ücretsiz. 65 yaş altına da ihtiyaç sahibi emeklilerimiz için hak sahiplerine biz para ödeyerek, onların ulaşım yolunu da kolaylaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirkol, belediyenin kendi gücünün yanı sıra kurumlarla işbirliği, merkezi hükümetin uyumu ile projelerin hayata geçirileceğini vurgulayarak, "Stadyumumuzun Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'tan sözünü aldık." dedi.

Bu hafta kente Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın geleceğini, onlardan da Bolu için çeşitli müjdeler alacaklarını aktaran Demirkol, ramazan ayının da tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.