AK Parti Antalya Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı: 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı.
Tütüncü'nün açıklamasından satır başları şöyle;
* Antalya'nın öncelikli problemi olan ulaşım problemini kökünden halletmeliyiz.
* Antalya'nın merkezine 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız.
* Hayatımızın bu anında hep birlikte modern dünya vizyonlarının gösterdiği yolda ilerleyerek Antalya'da yeniden zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu herkese ifade ettiğimiz bir dönemdeyiz.
* Antalya'nın altın çağında Kuzey ve Batı Çevre Yolları tamamlanıyor. Şehir Hastanesi'ni, şehir merkezine bağlayan yolu biz açtık.
* Antalya'nın altın çağında Kuzey ve Batı Çevre Yolları tamamlanıyor.