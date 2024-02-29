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  • AK Parti Antalya Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı: 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız
Güncel

AK Parti Antalya Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı: 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı. Tütüncü, 'Antalya'nın merkezine 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız.' dedi.

29 Şubat 2024 Perşembe 13:45 - Güncelleme:
AK Parti Antalya Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı: 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız
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AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı.

Tütüncü'nün açıklamasından satır başları şöyle;

* Antalya'nın öncelikli problemi olan ulaşım problemini kökünden halletmeliyiz.

* Antalya'nın merkezine 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız.

* Hayatımızın bu anında hep birlikte modern dünya vizyonlarının gösterdiği yolda ilerleyerek Antalya'da yeniden zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu herkese ifade ettiğimiz bir dönemdeyiz.

* Antalya'nın altın çağında Kuzey ve Batı Çevre Yolları tamamlanıyor. Şehir Hastanesi'ni, şehir merkezine bağlayan yolu biz açtık.

* Antalya'nın altın çağında Kuzey ve Batı Çevre Yolları tamamlanıyor.

  • Hakan Tütüncü
  • Antalya
  • Belediye Başkanı

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