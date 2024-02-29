AK Parti Antalya Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı: 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı.

Tütüncü'nün açıklamasından satır başları şöyle;

* Antalya'nın öncelikli problemi olan ulaşım problemini kökünden halletmeliyiz.

* Antalya'nın merkezine 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız.

* Hayatımızın bu anında hep birlikte modern dünya vizyonlarının gösterdiği yolda ilerleyerek Antalya'da yeniden zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu herkese ifade ettiğimiz bir dönemdeyiz.

* Antalya'nın altın çağında Kuzey ve Batı Çevre Yolları tamamlanıyor. Şehir Hastanesi'ni, şehir merkezine bağlayan yolu biz açtık.

* Antalya'nın altın çağında Kuzey ve Batı Çevre Yolları tamamlanıyor.