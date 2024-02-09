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  • AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin: Vatandaşlarımızın tüm sorunlarıyla hemhal olacağımıza söz veriyoruz
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AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin: Vatandaşlarımızın tüm sorunlarıyla hemhal olacağımıza söz veriyoruz

AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, 'Bu vakitten sonra belediye başkan adayı kardeşlerimiz, belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımız ve teşkilatlarımızla, tıpkı Cumhurbaşkanımızın dertlendiği gibi, vatandaşlarımızın tüm sorunlarıyla hemhal olacağımıza söz veriyoruz.' dedi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 17:25 - Güncelleme:
AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin: Vatandaşlarımızın tüm sorunlarıyla hemhal olacağımıza söz veriyoruz
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AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Antalya'nın ilçelerinde gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimden zaferle çıkmak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Zafer için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşkilat olarak söz vereceklerini belirten Çetin, "Bu vakitten sonra belediye başkan adayı kardeşlerimiz, belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımız ve teşkilatlarımızla, tıpkı Cumhurbaşkanımızın dertlendiği gibi, vatandaşlarımızın tüm sorunlarıyla hemhal olacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Antalya'nın 5 yıl belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını söyleyen Çetin, Antalya'da Hakan Tütüncü ile yerel kalkınmayı başlatacaklarını dile getirdi.

Seçime hazır olduklarını vurgulayan Çetin, "913 mahallemizde, 5 bin 580 sandığımızda 300 bin üyemiz, 22 bin 320 sandık görevlimiz ve burada bulunan 'AK kadrolarla', Cumhur İttifakı'mızın temsilcileriyle 31 Mart seçimlerine hazırız. Mevcut belediyelerimizde 'yola devam' demeye, 5 yılını kaybetmiş belediyelerde de 1 Nisan sabahı itibarıyla görevi devralarak, yerel kalkınmayı başlatmaya hazırız." diye konuştu.

"ANTALYA'NIN ALTIN ÇAĞINI BAŞLATACAĞIZ"

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü de Türkiye yüzyılına 'AK kadroların' damgasını vuracağını söyledi.

1 Nisan'ın Antalya'nın miladı olacağını dile getiren Tütüncü, "Antalya ne zaman AK Parti belediyecilik anlayışıyla yönetildiğinde kalkındı, hep ileriye gitti. Antalya'nın AK Partili yılları belediyecilik anlamında Türkiye'de çok önemli uygulamalarla buluştu. Dünya sahnesine taşındı. Yeniden Antalya'nın altın çağını hep birlikte başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kepez belediye başkanlığı döneminde ilçenin çehresini değiştirdiklerini ve yaşanabilir bir kent haline getirdiklerini anlatan Tütüncü, şimdi Antalya için yola çıktıklarını kaydetti.

  • AKP Antalya
  • Ali Çetin
  • Belediye Başkan Adayları

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