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AK Parti Belediye Başkan adayı Uray trafik kazasında yaralandı

AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandı.

AA12 Mart 2024 Salı 01:27 - Güncelleme:
AK Parti Belediye Başkan adayı Uray trafik kazasında yaralandı
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AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Uray yaralandı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uray, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve bazı partililer, Uray'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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