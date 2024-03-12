AK Parti Belediye Başkan adayı Uray trafik kazasında yaralandı

AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Uray yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uray, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve bazı partililer, Uray'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.