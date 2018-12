Ak Parti belediye başkan adayları 2019 listesi Ak Parti belediye başkan aday isim listesinde kimler var

Ak Parti belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı. Ak Parti belediye başkan aday isim listesinde kimler var? Ankara İstanbul İzmir'de Ak Parti belediye başkan adayı kim olacak? İl ilçe Ak Parti belediye başkan aday isim tam listesi açıklandı mı? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Yerel seçim öncesi geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklamaya göre, MHP ile ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi ve Latin Amerika seyahati nedeniyle mola verdiği seçim çalışmalarına dönüyor. Adayı henüz açıklanmayan 21 il başta olmak üzere ilçeler ile ilgili son çalışmasını yapacak olan Erdoğan, il ve belediye başkanlarını istişare için başkente çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 il belediye başkan adayını daha açıkladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin 14 il belediye başkan adayını daha açıklayarak, tanıttı.

İSTANBUL İLE FİNAL



İttifak illeriyle birlikte İstanbul adayının da son isim olarak açıklanması öngörülüyor. İstanbul’un da açıklanmasıyla AK Parti, tüm illerin adaylarını açıklayarak seçim startını meydanlara taşımış olacak.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?



Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:



1- Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan



2- Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer



3- Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can



4- Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy



5- Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz



6- Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım



7- Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen



8- Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu



9- Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci



10- Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu



11- Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş



12- Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan



13- Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva



14- Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını, AK Parti Grup Toplantısında ise 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıklamıştı.



Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 74 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tespitiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde adayları açıklayacaklarını bildirdi.



"Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz." ifadelerini kullandı.

TOPLAMDA AK PARTİ'NİN 60 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU



20 İLİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ



Afyon: Mehmet Zeybek



Ankara : Mehmet Özhaseki



Balıkesir: Yücel Yılmaz



Bingöl: Erdal Arıkan



Çanakkale: Ayhan Gider



Çankırı: Hüseyin Boz



Çorum: Halil İbrahim Aşgın



Eskişehir: Burhan Sakallı



Hatay - İbrahim Güler



İzmir: Nihat Zeybekci



Karaman: Mahmut Sami Şahin



Konya: Uğur İbrahim Altay



Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman



Muş: Feyat Asya



Sakarya - Ekrem Yüce



Sivas: Hilmi Bilgin



Tokat: Eyüp Eroğlu



Trabzon - Murat Zorluoğlu



Uşak: Mehmet Çakın



Yozgat: Celal Köse

40 İLİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY İSİMLERİ

Adıyaman, Süleyman Kılınç...



Amasya; Cafer Özdemir.



Antalya; Menderes Türel



Ardahan - Yunus Baydar



Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz



Batman - Murat Güneştekin



Bayburt - Fatih Yumak



Bitlis - Nasrullah Tanglay



Bolu- Fatih Metin



Burdur - Deniz Kurt



Bursa - Ali Nur Aktaş



Denizli - Osman Zolan



Diyarbakır - Cumali Atilla



Düzce - Faruk Özlü



Elazığ- Şahin Şerefoğulları



Erzurum- Mehmet Sekmen



Gaziantep - Fatma Şahin



Giresun - Aytekin Şenlikoğlu



Gümüşhane - Ercan Çimen



Hakkari- Cüneyt Epcim



Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör



Karabük - Burhanettin Uysal



Kastamonu - Tahsin Babaş



Kayseri - Memduh Büyükkılıç



Kırıkkale - Mehmet Saygılı



Kırklareli - Burak Süzülmüş



Kilis - Mehmet Abdi Bulut



Kocaeli - Tahir Büyükakın



Malatya - Selahattin Gürkan



Nevşehir - Rasim Arı



Niğde - Emrah Özdemir



Ordu - Hilmi Güler



Rize - Rahmi Metin



Samsun - Mustafa Demir



Sinop - Ali Çöpçü



Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül



Şırnak - Mehmet Yarka



Tekirdağ - Mestan Özcan



Yalova- Yusuf Ziya Öztabak

AK Parti'de beledeye başkan adayları nasıl belirleniyor?



AK Parti yerel seçimlere büyük önem veriyor. Onun için mevcut belediyelerinin korunmasının yanında AK Partili olmayan belediyelerde de ipi göğüslemek isteniyor. AK Parti belediye başkan aday belirleme sürecinde illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirilecek. Bölgelerin nabzını tutacak olan AK Parti, kendi belediyelerinde başkanların performanslarını ortaya koyacak. AK Partili olmayan belediyelerde ise halkın beklentileri analiz edilecek.

Belediye başkan adayı nasıl olunur?



Belediye başkan adaylarının, mahalli idareler seçimi öncesinde belirlenmesi ve adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20 nci gün ilan edilmesi gerekiyor.



Anayasada ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak seçilme yeterliliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabiliyor.





Bir siyasi partiden il genel meclisi üyesi, belediye başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tespit olunur.





Mahalli idareler seçimlerinde aday tespiti için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun milletvekilliği adylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır.





Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adı geçen Yüksek Seçim Kurulu yerine ilçe seçim kurulları, siyasi parti genel başkanlığı yerine siyasI parti ilçe başkanlıkları, keza büyükşehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar.





Ayrıca:



a) Yapılan önseçimlerde, belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen, üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı;





İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı;



Aday belirlenir.





b)Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği için ilçe; büyükşehir belediye başkanlıkları için o sehir belediye hudutları içidir.



c)Mahalli idareler seçimleri için siyasi partiler merkez adayları gösteremezler.





Bir siyasi partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapmadığı önseçim çevresinden adaylarını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder.





Mahalli idare seçimlerinde siyasI parti adaylarından parti genel merkez yetkili organlarınca belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın miktarı en yüksek Devlet memurunun brüt aylığını geçemez. Belediye başkanlığı için bağımsız aday olanlar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Seçim sonucunda belediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına bakılmaksızın alınan teminat iade olunur.





EKSİK ADAYLIKLARIN TAMAMLANMASI



Madde 11 – Herhangi bir sebeple, eksik aday gösterilmiş olan siyasI partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur.





İlgili parti teşkilatı, bu tebliğinden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katılamaz.





SiyasaI partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.





SİYASİ PARTİLERİN ADAY LİSTELERİNİ VERMELERİ



Madde 12 – SiyasI partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar verirler.





İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.





Büyükşehirler için siyasI partilerin il idare kurulları, belediye başkanı adaylarını alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da il seçim kuruluna başvururlar.