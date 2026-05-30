Araştırma şirketi ETİG Analytic tarafından 12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Siyasi Gündem Araştırması, seçmeninin siyaset kurumundan beklentisinin şeffaflık ve dürüstlük olduğunu ortaya koydu.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Siyasi tercihlerin dağılımında AK Parti yüzde 34,7 ile birinci sıradaki yerini korurken, CHP yüzde 30,2 ile takibini sürdürüyor. Bölgesel çatışmaların ve savaşların yaşandığı mevcut konjonktürde, katılımcıların yüzde 60,6'sı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin Cumhurbaşkanı olmasının güven verdiği görüşünde birleşiyor. Bu güven oranı Temmuz ayında yüzde 50,9'du.

SİYASİ DİZAYN OLAMAZ

Siyasi etik tartışmalarında ise CHP kongrelerinin para karşılığı kazanıldığı iddiaları geniş yankı buldu. Katılımcıların yüzde 59'u "Siyasi partilerin para ile dizayn edilmesi kabul edilemez, yargı gereğini yapmalı" diyerek konunun hukuk zemininde çözülmesi gerektiğini savunuyor. Bu iddiaları partinin sadece bir iç meselesi olarak görenlerin oranı ise yüzde 33,5 seviyesinde kalıyor. Belediye başkanlarının ahlak dışı ilişkilerle anılmasına rağmen ihraç edilmemesi durumu, CHP seçmeninin yüzde 65,4'ünü 'oldukça rahatsız' ediyor.