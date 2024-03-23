İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2024 Pazar / 15 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti bu sözlerle paylaştı: Deprem 'algı' dinlemez!
Güncel

AK Parti bu sözlerle paylaştı: Deprem 'algı' dinlemez!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından 'Deprem Algı Dinlemez' notunu düşerek videolu bir paylaşımda bulundu. Videoda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un deprem karşı hazırladığı projelere yer verildi.

23 Mart 2024 Cumartesi 23:51 - Güncelleme:
AK Parti bu sözlerle paylaştı: Deprem 'algı' dinlemez!
ABONE OL

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a verdiği sözleri tutmadı. "Hatırlamıyorum" bahanesine sığınarak pişkinliğini ortaya koydu. İstanbul'u depreme hazırlamak yerine siyasi mühendislik ve kişisel tatillerine vakit ayırdı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 'Deprem Algı Dinlemez' notunu düşerek sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kabaktepe hem Murat Kurum'un tarihi projelerine yer verdi hem de İmamoğlu'na bomba göndermede bulundu.

Murat Kurum'un sözlerine yer verilen videoda, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başladıysak, 1 Nisan sabahı da görevi devraldığımız İstanbul'un kaybettiği yılları süratle telafi edeceğiz. Depremde 143 bin TOKİ konutumuz dimdik ayaktaydı. Burada yaklaşık 600 bin canımız yaşıyordu. Hiçbirinin burnu bile kanamadı. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari ekseninde, komşuluk ilişkilerini odağına alan tam 650 bin konut inşa edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan videoda, Ekrem İmamoğlu'nun ise kentsel dönüşüme karşı çıktığını itiraf ettiği ifadeleri vurgulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.