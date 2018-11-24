AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı 2019 Ak Parti Bursa adayı kim oldu açıklandı mı? Heyecanla beklenen Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayının ismi ne zaman açıklanacak? Ak Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim olacak? BURSA için AK Parti belediye başkan adayını kesinleştirdi. Bursa AK Parti belediye başkan adayının ismini saat 14.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. Adayları kesinleşen iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir ve Gümüşhane de bulunuyor. BURSA Belediye başkanı adayının ismi AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısında açıklanıyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Bursa ile birlikte 40'a yakın adayın ismi duyurulacak. Adayların isimlerini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak, kim olacak?

BURSA Belediye başkanı adayının ismi AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısında açıklanıyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Bursa ile birlikte 40'a yakın adayın ismi duyurulacak. Adayların isimlerini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

AK Parti'de 5 Kasım'da başlayan aday adaylığı süreci, 16 Kasım'da son bulmuştu. 7 bin 180 kişi yerel seçimlerde aday olmak için başvurmuştu. AK Parti bu sene aday belirleme sürecinde ilk kez temayül yoklaması yaptı. Aday adaylığı başvurularının sona ermesinin ardından elektronik ortamda 145 bin teşkilat mensubu 81 ilde oy kullandı. Oylamanın sonuçları raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Erdoğan da başkan adaylarını bu listeden belirledi.

Adayları kesinleşen iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir ve Gümüşhane de bulunuyor.

AK Parti'nin kaç belediye başkanı var?

2014 yılı yerel seçimlerinde yüzde 45.6 oranında oy alan AK Parti 49 ilde belediye başkanı çıkarmıştı. Yüzde 27.8 oranında oy alan CHP 13 ilde başkan çıkarırken, yüzde 15.2 oy alan MHP hiç ilde belediye başkanlığı elde edememişti. HDP 10 ilde, BDP ise 8 ilde belediye başkanı çıkartmıştı.

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak İsmi Geçen Mehmet Müezzinoğlu Kimdir?

MEHMET MÜEZZİNOĞLU KİMDİR?

Mehmet Müezzinoğlu, 9 Ocak 1955 yılında Yunanistan'ın Gümülcine şehrinin Kozlukebir köyünde dünyaya geldi. Müezzinoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarını Rumeli'de geçirdi. 1970 yılında İstanbul'a gelen Müezzinoğlu, lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1982'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmasının ardından Batı Trakya'ya döndü. 1983 yılında tekrar Türkiye'ye döndü.

SİYASETE 1992 YILINDA REFAH PARTİSİ'NDE BAŞLADI

1983-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Hastanesinde iç hastalıkları uzmanlığını tamamlayan Müezzinoğlu, 1986 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Müezinoğlu, siyaset hayatına 1992 yılında Refah Partisi'nde başladı. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

TÜRKİYE'NİN 57. SAĞLIK BAKANI OLDU

2002 - 2007 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanıgörevini yürüttü. 2007 Genel Seçimlerinde İstanbul, 2011 Genel Seçimlerinde Edirne'den milletvekili seçilen Müezzinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 57. Sağlık Bakanı oldu. 2014 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından tekrar Sağlık Bakanlığı görevine atandı. 2015 seçimlerinde ise 25. dönem Bursa milletvekili seçildi.

BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEYE İMZA ATTI

Mehmet Müezzinoğlu, yaklaşık üç yıllık sağlık bakanlığı döneminde de birçok önemli projeye imza attı. Kamu-özel ortaklığıyla gerçekleştirilen şehir hastanelerinin temeli bu dönemde atıldı.

HAREKETLİ YAŞAM PROJELERİNE ÖNEM VERDİ

Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık görevi boyunca hareketli yaşam projelerine de önem verdi. Hareketli yaşamı teşvik, obezite ile mücadelede farkındalık yaratmak için Türkiye'nin hemen hemen her ilinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 1 milyon bisiklet dağıtımı çerçevesinde birçok etkinliğe katılarak pedal çevirdi.

EVLİ ve İKİ ÇOCUK BABASIDIR

Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneğinin Kurucu üyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin üyesi olan Mehmet Müezzinoğlu, orta düzeyde Yunanca ve İngilizce biliyor. Müezzinoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

BURSA

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri. 2016 itibarıyla 2.901.396 nüfusa sahiptir. 2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28[4]. Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.

Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa'da en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihî eserlerin bulunmasının sebebi ise, Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasıdır. Bursa alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve çarşısıyla bölgede öne çıkar. Ayrıca Bursa Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonra gelen ikinci büyük şehridir. Türkiye'nin en önemli birkaç sanayi kentinden biridir. Şehir İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştirmektedir. Şehrin futbol takımı Bursaspor 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonudur.

Bursa, sanayi istatistiklerine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomotiv üretim merkezidir. CNN International tarafından Türkiye'nin Detroit'i yakıştırması yapılmıştır. Tofaş-Fiat, Renault, Bosch, Peugeot, Karsan Otomotiv, binek otomobil ve ticari araçlar ile Cobra Güleryüz otobüs fabrikaları Bursa'da bulunmaktadır. Bursa'nın otomotiv sanayinin Türkiye'de merkezi olmasından dolayı kurulan Bursa Otomobil Müzesi yine bu şehirde bulunmaktadır.

AK Parti- MHP ittifakı



Canova, olası bir AK Parti- MHP ittifakı hakkında da bilgiler verdi.



Canova şöyle konuştu: Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Manisa, Antalya, Bursa'yla ilgili itifak yapılması konuşuluyor. Peki adaylar MHP'den mi AK Parti'den mi çıkacak? Bir işbirliğine gidilecekse bazı yerlerde AK Parti'nin bazı yerlerde MHP'nin adayları desteklenecek. Ama bu sadece belediye başkan adayları konusunda olacak, belediye meclisi üyeleriyle ilgili ittifak yapılmayacak.

Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacak.



Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklaması beklenirken adaylarında kesinleştiği öğrenildi.



Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan öncelikle mevcut belediye başkanlarından devam edecekler ile muhalefetin elinde olan bazı illerdeki adaylarını açıklayacak. Adayların açıklanacağı illerin arasında İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Gümüşhane, Artvin, Denizli, Çankırı yer alıyor. Gaziantep'te Fatma Şahin, Antalya'da da Menderes Türel, Konya'da Uğur İbrahim Altay yeniden aday gösterilecek.



AK Parti Genel Başka Vekili Numan Kurtulmuş TRT Haber'de Ankara ve İstanbul'un belediye başkan adaylarının kesinleştiğini açıkladı. İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da ise Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin adaylığını yazmıştı.







SÜRPRİZ İSİMLER

Manisa, Adana ve Mersin'de de adayların belli olduğu, ancak Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme sonrasında bu isimlerin netlik kazanacağı belirtiliyor.



AK Parti de ise belli olan bu 40 ilin ilçeleri için çalışmalar sürüyor. İlçelerin de yapılan çalışmalarla birlikte haftasonuna kadar netlik kazanacağı belirtiliyor. Samsun, Ordu, İzmir, Adana gibi bazı illerde ise AK Parti sürpriz isimler üzerinde çalışma yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok şehirde belediye başkan adaylarının belli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, 'Siyasi etik gereği söylememiz doğru olmaz. Bunun ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir' dedi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti 6. Büyük Kongresini 12 Ağustos’da gerçekleştirmişti. Kongrede yerel seçimlere götürecek AK Parti’nin A takımı da belirlenmişti. Yerel seçimler tarihinde yapılırsa Mart 2019’da yapılacak.

TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:









'İSTANBUL, ANKARA ADAYLARIMIZ BELLİ OLDU'

Seçim strateji heyetini sürdürüyoruz. Her hafta bu toplantıyı sürdürüyoruz. Bugün de bu toplantıyı akşam saatlerinde yapacağız. Biz süreci zaten yürütüyoruz. Bu hafta içerisinde kampanya ile ilgili ilk hazırlığı da yapmış olacağız.



Adayların tespiti meselesinde büyük mesafe alındı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere adaylar belli oldu. Siyasi etik gereği bizim bunu söylememiz, kulislere sızdırmamız doğru olmaz. Bunun nasıl, ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir.

AK Parti'de beledeye başkan adayları nasıl belirlenecek?



AK Parti yerel seçimlere büyük önem veriyor. Onun için mevcut belediyelerinin korunmasının yanında AK Partili olmayan belediyelerde de ipi göğüslemek isteniyor. AK Parti belediye başkan aday belirleme sürecinde illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirilecek. Bölgelerin nabzını tutacak olan AK Parti, kendi belediyelerinde başkanların performanslarını ortaya koyacak. AK Partili olmayan belediyelerde ise halkın beklentileri analiz edilecek.

Belediye başkan adayı nasıl olunur?



Belediye başkan adaylarının, mahalli idareler seçimi öncesinde belirlenmesi ve adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20 nci gün ilan edilmesi gerekiyor.



Anayasada ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak seçilme yeterliliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabiliyor.





Bir siyasi partiden il genel meclisi üyesi, belediye başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tespit olunur.





Mahalli idareler seçimlerinde aday tespiti için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun milletvekilliği adylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır.





Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adı geçen Yüksek Seçim Kurulu yerine ilçe seçim kurulları, siyasi parti genel başkanlığı yerine siyasI parti ilçe başkanlıkları, keza büyükşehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar.





Ayrıca:



a) Yapılan önseçimlerde, belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen, üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı;





İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı;



Aday belirlenir.





b)Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği için ilçe; büyükşehir belediye başkanlıkları için o sehir belediye hudutları içidir.



c)Mahalli idareler seçimleri için siyasi partiler merkez adayları gösteremezler.



Bir siyasi partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapmadığı önseçim çevresinden adaylarını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder.



Mahalli idare seçimlerinde siyasI parti adaylarından parti genel merkez yetkili organlarınca belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın miktarı en yüksek Devlet memurunun brüt aylığını geçemez. Belediye başkanlığı için bağımsız aday olanlar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Seçim sonucunda belediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına bakılmaksızın alınan teminat iade olunur.





EKSİK ADAYLIKLARIN TAMAMLANMASI



Madde 11 – Herhangi bir sebeple, eksik aday gösterilmiş olan siyasI partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur.



İlgili parti teşkilatı, bu tebliğinden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katılamaz.



SiyasaI partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.