AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er: Malatya'da depremin izlerini tamamen silme gayretinde olacağız

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında AK Parti'nin Büyükşehir Adayı Sami Er, Battalgazi Adayı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit genç STK temsilcileri ile buluştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Gençlik Kolları yönetiminin katıldığı programda iftar sonrası adaylar gençlerle ilgili göreve geldiklerinde hayata geçirecekleri projelerden bahsettiler. Genç STK temsilcilerinin sorularını yanıtlayan adayların özellikle gençler için hayata geçirecekleri projeler şimdiden büyük ilgi gördü.

TÜGVA Başkanı Mesut Demir'in açılış konuşmaları ile başlayan programda daha sonra söz alan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, "Şehrini ve ülkesinin bekasını dert edinmiş gecesini gündüzüne katan gençlerle bir arada olmak, fikirlerini dinlemek bize iyi geldi" diyerek STK'ların özellikle deprem sonrasında yaraların sarılması adına gösterdiği fedakârlığı çok iyi bildiklerini kaydetti.

Gençlerden gelen soruları cevaplayan Sami Er, göreve gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri kütüphanelerden bahsetti. En büyük kütüphaneyi Büyükşehir Belediyesi'nin alt fuaye alanında yapılacağını belirten Er, "Burası 7/24 gençlerimize açık olacak. Ücretsiz internetin de olacağı kütüphanemizde öğrencilerimize sınırsız çay, kahve ve günde 3 öğün çorba ikramımız olacak. Yine tüm ilçelerde herksin rahatlıkla ulaşabileceği kütüphaneleri hayata geçireceğiz" dedi.

"GENÇLER İÇİN BİRÇOK PROJEMİZ VAR"

Gençlere yönelik birçok projelerinin olduğunun da altını çizen Sami Er, bunlardan bazılarını geçtiğimiz günlerde 'Büyük Dönüşüm Başlıyor" vizyonu ile kamuoyuna açıkladıklarını hatırlattı. Gençler için en önemli projelerinden birinin de Battalgazi ve Kale ilçelerinde baraj bölgesinde su sporlarını hayata geçireceklerini ifade eden Sami Er, yine Genç Kart ile de gençlerin hayatlarını çok daha rahatlatacaklarından anlattı.

Deprem afetinden büyük yara alan Malatya'da öncelikli projelerinin başında depremin izlerini silmek olduğunu da dile getiren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, kalıcı konut ve işyerlerinin yapımının hızla sürdüğünü ve yeni rezerv alanları ile 2 yıl içinde Malatya'da depremin izlerini tamamen silme gayretinde olacaklarını ifade etti.

Rezerv alanları içinde bulunan sağlam binaların durumu hakkında da konuşan Er, buralarda daha önce sağlam ve orta hasarlı olarak belirlenen tüm yapıların bilimin ışığında yeniden gözden geçirileceğini ve bu raporlardan çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini belirtti.

"YEŞİLYURT'TA GENÇLİK MECLİSİ KURACAĞIZ"

Daha sonra söz alan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ise göreve geldiklerinde gençleri önemseyeceklerinin altını çizerek hayata geçirecekleri 'Gençlik Meclisi' projesinden bahsetti. Yeşilyurt'ta bulunan tüm mahallerden seçimle bu meclise bir temsilci alacaklarını belirten Geçit, "Gençlik Meclisi yapacağımız tüm hizmetlerde belirleyici olacak. Örneğin belediyemize bir önerge geldiğinde, o önerge gençlik meclisinde de ele alınacak. Gençlerimiz bu konuda hazırladıkları raporları bize sunacaklar. Gençlerin bize katkı vermesini istiyoruz. Bunun için de gençlere bir bütçe, fon ayıracağız. Gençlerle ilgili daha çok projemiz var. Bunlarda biri de ücretsiz dershaneler olacak" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZİN KAMP YAPACAĞI ALANLARI ULUŞTURACAĞIZ"

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın'da yaptığı konuşmada göreve geldiklerinde gençlerin kamp yapabilmeleri adına projelerini dile getirdi. İspendere Şifalı İçme Sularının bulunduğu alanı bir kamp alanına çevirmeyi hedeflediklerini belirten Taşkın, burada gençlerin her dönem kampa girerek farklı etkinlikler yapabileceklerini ifade etti. Bu projelerin hayata geçirilmesinde 31 Mart'ta alınacak sonucun önemine de değinen Taşkın, "Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta en güzel anketi lehimize sonuçlandıracaksınız" dedi.

Konuşmasında AK Parti'ye oy kaybettirmek için uğraşanlara da değinen Taşkın, "Bugün pirincin içindeki beyaz taşlarla boğuşuyoruz. Zayıflatalım da zayıflatalım diyorlar. Peki kim kazanacak? 100 yıldır milletin inancıyla, tarihiyle, maneviyatı, kültürü ile savaş halinde olan CHP zihniyeti kazanacak. Sonuç bu. Hatalarımız elbette var, her türlü eleştiri başımızın üstüne ama bunları sakın unutmayın yoksa tarih tekerrür eder. Bu yüzden sandığa giderken bunları düşünüp tercihinizi yapın" ifadelerine yer verdi.

"GENÇLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ"

Programda son olarak söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençler bizim geleceğimiz, onları çok önemsiyoruz, seviyoruz. 31 Mart'ta bu gençlerimiz sandıklara sonuna kadar sahip çıkacaklar. Sandıklar gençlerin geleceğidir. Şuan sizler Sami Er'i seçerken Malatya'nın geleceğini, Bayram Taşkın'ı seçerken Battalgazi'nin geleceğini, İlhan Geçit'i seçerken Yeşilyurt'un geleceğini aslında belirleyeceksiniz. Bu nedenle geleceğimizi dizayn etmek için her birinizin birer aktör olması gerekiyor. Bulunduğu mekanı, yeri yönetmesi lazım. Çünkü gelecek sizin olacak. Bu nedenle de nerede bir arkadaşınız var ise tutup kolundan mutlaka sandığa götürüp geleceğinde söz sahibi olmasını isteyin" diye konuştu.

Toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.