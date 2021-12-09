İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e silahlı saldırıda gözaltı
Güncel

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e silahlı saldırıda gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

9 Aralık 2021 Perşembe 14:57 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:57
ABONE OL

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.