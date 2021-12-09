AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e silahlı saldırıda gözaltı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
9 Aralık 2021 Perşembe 14:57 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:57
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.