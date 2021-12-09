AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e silahlı saldırıda gözaltı

9 Aralık 2021 Perşembe 14:57 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:57

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.