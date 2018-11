Ak Parti Çorum Uşak Sivas belediye başkan adayları kim? Çorum Uşak Sivas Ak Parti belediye başkan adayı il ilçe isim listesinde kimler var? soruların yanıtları merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Ak Parti grup toplantısı bugün yapılacak. Ak Parti 40 ilin belediye başkan adayları isimleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bugün yapılacak olan Ak Parti grup toplantısında Ankara, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı'dan Ak Parti belediye başkan adayların isimleri açıklanacak. AK Parti'nin bugün gerçekleşecek grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerde yer alacak bazı adayları açıklayacak. Çorum Uşak Sivas aday isimler ise merak ediliyor. Erdoğan'ın Ak Parti Çorum Uşak Sivas adaylıklarını açıklayacakları isimler belli oldu. Ak Parti Çorum Uşak Sivas belediye başkan adayları isim listesi ile ilgili son dakika açıklamalar star.com.tr'de.

ÇORUM UÇAK SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ

Ak Parti Hatay Mardin Afyonkarahisar belediye başkan adayları isim listesi henüz açıklanmadı. Listeler açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.

Partisinin 16'sı büyükşehir 40 il belediye başkan adayını hafta sonu törenle açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti grup toplantısında da Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını daha ilan edecek.

İŞTE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ADAY AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu 40 adayı açıkladığı konuşmasından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 14 büyükşehir, 26 il belediye başkanı adaylarını açıklaması bekleniyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum.

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözlerimin hemen başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cumhur ittifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye, cumhur ittifakından aldığı güç ile çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedeflerine ulaşma gücü artan Türkiye inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten cumhur ittifakı karşısında yer alarak, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"BENİM MİLLETİM SANDIĞA GÖMECEK"

Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğünüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz.

Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse ve şimdi de sandığa gömecek.

"31 MART GECESİ ÇOK FARKLI OLACAK"

Gece gündüz demeden çalışacağız. Ana kademe, kadın kollarımız, gençler; kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak.

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe vermiş olduğu destek için teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum.

"40 ADAYIMIZI AÇIKLAMAK ÜZERE BİR ARADAYIZ"

Bugün AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezimizdeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir mahalli idareler yönetimi vizyonu sunacağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğim.

Şimdi yeni bir seçime giriyoruz. 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliği ile daha üst noktaya taşıyacak olmamızdır.

Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hem hükümette, hem mahalli idarelerde bu asırlık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. Bir taraftan şehirlerimizin sorunlarını tek tek çözerken, diğer taraftan da belediyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Formülümüz gayet basit. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. Günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan istisnasız hep lider olarak çıktı. 2019 için Mart'ı için başarı formülümüz aynı.

"BİZE OY VERMEYEN VATANDAŞLARIMIZI SAFLARIMIZA KATACAĞIZ"

Şunu unutmayın, AK Parti'nin her bir teşkilat mensubu, her bir gönüllüsü 81 vilayetimizin tamamında, her ilçemizde, köyümüzde kapısını çalmadık hane, elini sıkmadık vatandaş kazanmadık gönül bırakmayacak şekilde çalışmayı sürdürecektir. Dikkat ediniz başlayacaktır demiyorum sürdürecektir diyorum. Çünkü biz bu gönül kazanma çabamızı hiç bırakmayacağız. Bize sempatiyle bakan ama oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katacağız. Oy vermediği gibi bize sempatiyle bakmayan herkese de ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve onların da gönlünü kazanacağız. Bunun için AK Parti'nin her seçimde oy hedefi mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Bu orana ne kadar yaklaşırken kendimizi o derece başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde, iktidarımız tehlikeye düştüğü için değil milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Oy oranımız yükseldiğinde, milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığı için seviniyoruz.

"BELEDİYE BAŞKANI HALKINA TEPEDEN BAKAMAZ"

Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir, gayret ehlidir. Önce millet der, önce memleket der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz.

Ben şimdi size 94 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim. Musluğundan suyu akmayan, çamurdan sokağına girilmeyen, çukurdan caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten dumandan havası solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk her tarafından lime lime olmuş şehirde insanlara siz istediğiniz kadar büyük hayaller anlatın beyhudedir. İnsanların başlarını sokacak ev bulamadığı yerde uçuk kaçık imar projeleriyle milletin derdine derman bulamazsınız. Mutfağında ekmeği, sobasında yakacak odunu kömürü olmayan birine şehircilik adına anlatacağınız hiçbir şeyin karşılığı yoktur.

Önce insanın yaradışılından beri arayışında olduğu barınma, giyinme, güvenlik, eğitim, sağlık hizmetleri kendisine sağlamanız gerekiyor. Türkiye hamd olsun geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırımlarla geride bırakmıştır. Artık milletimizle daha derin ufuklara bakma, daha vizyoner projeleri konuşmaya sahibiz.

Dün şehirlerimizi ur gibi inşa eden gecekonduların önüne geçmenin yollarını arıyorduk. Bugün yüksek yapılan binalardan duyduğumuz binalardan bahsediyoruz. Dün ülkemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçimden seçime görüyorduk. Bugün katılımcı demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler arıyoruz. Söylemek istediğim ülkemiz geliştikçe, milletimizin bakışı derinleştikçe ülkeyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin de değiştiğini görüyorum. Manifestomuzda şehirlerimizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya koyuyoruz.

İŞTE ADAYLAR:

1- ADIYAMAN - Dr. SÜLEYMAN KILINÇ

2 - AMASYA - CAFER ÖZDEMİR - AMASYA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

3- ANTALYA - MENDERES TÜREL - ANTALYA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

4 - ARDAHAN - YUNUS BAYDAR - ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI

5 - ARTVİN - MEHMET KOCATEPE - ARTVİN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

6- BARTIN - YUSUF ZİYA ALDATMAZ - AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI

7- BATMAN - MURAT GÜNEŞTEKİN - AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI

8 - BAYBURT - FATİH YUMAK - AK PARTİ İL BAŞKANI

9 - BİTLİS - NESRULLAH TANĞLAY - AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI

10 - BOLU - FATİH METİN - TİCARET BAKAN YARDIMCISI

11 - BURDUR - DENİZ KURT - ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI

12 - BURSA - ALİNUR AKTAŞ - BURSA MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

13 - DENİZLİ - OSMAN ZOLAN - DENİZLİ MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

14 - DİYARBAKIR - CUMALİ ATİLA - DİYARBAKIR MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

15 - DÜZCE - FARUK ÖZLÜ - BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI

16 - ELAZIĞ - ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI - İŞ ADAMI - AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

17 - ERZURUM - MEHMET SEKMEN - ERZURUM MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

18 - GAZİANTEP - FATMA ŞAHİN - GAZİANTEP MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

19 - GİRESUN - AYTEKİN ŞENLİKOĞLU - AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI

20 - GÜMÜŞHANE - ERCAN ÇİMEN - GÜMÜŞHANE MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

21 - HAKKARİ - CÜNEYT EPCİM - HAKKARİ VALİ YARDIMCISI

22 - KAHRAMANMARAŞ - HAYRETTİN GÜNGÖR - TBB GENEL SEKRETERİ CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ

23 - KARABÜK - BURHANETTİN UYSAL - AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ

24 - KASTAMONU - BURHANETTİN UYSAL - AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ

25 - KAYSERİ - MEMDUH BÜYÜKKILIÇ - MELİKGAZİ MEVUT BELEDİYE BAŞKANI

26- KIRIKKALE - MEHMET SAYGILI - KIRIKKALE MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

27- KIRKLARELİ - BURAK SÜZÜLMÜŞ - İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI

28- KİLİS - MEHMET ABDİ BULUT - KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

29 - KOCAELİ - TAHİR BÜYÜKAKIN - BİLECİK VALİSİ

30 - MALATYA - SELAHATTİN GÜRKAN - BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI

31 - NEVŞEHİR - RASİM ARI - GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI?

32 - NİĞDE - EMRAH ÖZDEMİR - NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI

33 - ORDU - HİLMİ GÜLER - ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI

34 - RİZE - RAHMİ METİN - RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI

35 - SAMSUN - MUSTAFA DEMİR - BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI

36 - SİNOP - ALİ ÇÖPÇÜ - SİNOP İL BAŞKANI

37- ŞANLIURFA - ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL - AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI

38 - ŞIRNAK - MEHMET YARKA - İŞ ADAMI

39 - TEKİRDAĞ - MESTAN ÖZCAN - ZİRAAT MÜHENDİSİ

40 - YALOVA - YUSUF ZİYA ÖZTABAK - AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI





Belediye başkan adayı nasıl olunur?



Belediye başkan adaylarının, mahalli idareler seçimi öncesinde belirlenmesi ve adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20 nci gün ilan edilmesi gerekiyor.



Anayasada ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak seçilme yeterliliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabiliyor.





Bir siyasi partiden il genel meclisi üyesi, belediye başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tespit olunur.





Mahalli idareler seçimlerinde aday tespiti için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun milletvekilliği adylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır.





Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adı geçen Yüksek Seçim Kurulu yerine ilçe seçim kurulları, siyasi parti genel başkanlığı yerine siyasI parti ilçe başkanlıkları, keza büyükşehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar.





Ayrıca:



a) Yapılan önseçimlerde, belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen, üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı;





İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı;



Aday belirlenir.





b)Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği için ilçe; büyükşehir belediye başkanlıkları için o sehir belediye hudutları içidir.



c)Mahalli idareler seçimleri için siyasi partiler merkez adayları gösteremezler.





Bir siyasi partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapmadığı önseçim çevresinden adaylarını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder.





Mahalli idare seçimlerinde siyasI parti adaylarından parti genel merkez yetkili organlarınca belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın miktarı en yüksek Devlet memurunun brüt aylığını geçemez. Belediye başkanlığı için bağımsız aday olanlar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Seçim sonucunda belediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına bakılmaksızın alınan teminat iade olunur.





EKSİK ADAYLIKLARIN TAMAMLANMASI



Madde 11 – Herhangi bir sebeple, eksik aday gösterilmiş olan siyasI partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur.





İlgili parti teşkilatı, bu tebliğinden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katılamaz.





SiyasaI partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.





SİYASİ PARTİLERİN ADAY LİSTELERİNİ VERMELERİ



Madde 12 – SiyasI partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar verirler.





İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.





Büyükşehirler için siyasI partilerin il idare kurulları, belediye başkanı adaylarını alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da il seçim kuruluna başvururlar.





İl seçim kurulları geçici adayların mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.