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AK Parti Elazığ milletvekili Erol Keleş, 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı

AK Parti Elazığ milletvekili Keleş, nefes borusuna cisim kaçan çocuğu kurtardı

DHA27 Mart 2024 Çarşamba 01:19 - Güncelleme:
AK Parti Elazığ milletvekili Erol Keleş, 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı
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AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, otomobille seyir halindeyken, nefes borusuna cisim kaçan küçük bir kız çocuğuna müdahale edildiğini fark edince durdu. Aracından inen Keleş, 'Heimlich' manevrasıyla cismin çıkmasını sağladı.

KIZ ÇOCUĞUNA MÜDAHALE ETTİ

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, iftar sonrası gideceği program için aracıyla yola çıktı. Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde kalabalığı fark eden Keleş, nefes borusuna cisim kaçan küçük bir kız çocuğuna müdahale edildiğini gördü.

Aracını durduran Keleş, küçük çocuğa 'Heimlich' manevrası uygulayarak cismin çıkmasını sağladı. Çocuğun ailesi, Keleş'e teşekkür etti.

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