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AK Parti faciaya ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını önerecek

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının önerileceğini bildirdi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
AK Parti faciaya ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını önerecek
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TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdulhamit Gül, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin, "Tüm siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmede de AK Parti Grubu olarak da önerimizi biz verdik. Bu olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Meclisimizin iradesine sunacağız." dedi.

Erzincan'daki olayın Meclis tarafından tüm yönleriyle takip edilmesi ve ele alınması için ortak iradeyle çabayı ortaya koyacaklarını söyleyen Gül, "Gazi Meclis'in, bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde gerek adli gerek diğer çalışmaların, atılması gereken adımları, bundan sonra yapılması gereken kanuni düzenlemeler de dahil olmak üzere, insanımızı merkeze alan politika üstü olan bütün çalışmaları bizler çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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