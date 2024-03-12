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  • AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala İstanbul'da son durumu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?
Güncel

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala İstanbul'da son durumu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anketlerdeki son durumu açıkladı. İstanbul ve merak edilen diğer illerdeki yapılan anket çalışmalarını değerlendiren Ala, 'Bütün veriler Murat Kurum'u gösteriyor' ifadelerine yer verdi.

12 Mart 2024 Salı 00:19 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala İstanbul'da son durumu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ala, son anket sonuçlarını canlı yayında paylaştı.

"BURSA'DA ÇALIŞAN BİR YEREL YÖNETİM VAR"

En çok merak edilen şehirler arasında yer alan Bursa için Efkan Ala, 'Bursa'da gayet durumumuz iyi. Bursa her seçimde muhalefet tarafından dile getiriliyor. Hatırlarsanız daha önceki seçimlerde sayın Kılıçdaroğlu 'Bursa'yı alıyoruz' demişti! Olmadı, olmaz. Çünkü Bursa önemli bir mega kent. Üretimi ciddiye alan bir iktidar ve onunla işbirliği içinde çalışan bir yerel yönetim var.' ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN VERİLER MURAT KURUM'U GÖSTERİYOR"

İstanbul anketleri üzerine açıklamalarda bulunan Ala, "İstanbul'a gelince! Çok donanımlı İstanbul'un tam da ihtiyacı olan, İstanbul'u alıp ileriye taşıyacak arkadaşımız Murat Kurum çalışmalarını yürütüyor. Bütün veriler Murat Kurum'un seçileceğini gösteriyor. Çünkü bu konuda yetkin bir arkadaşımız. İstanbul inanılmaz hizmetlere kavuşacaktır. Hükümetimizle birlikte İstanbul layık olduğu hizmetlere kavuşacaktır. Görüyoruz İstanbul'un 5 yılda ne kadar geri kaldığını." dedi.

"BİZİM ANKETLER ÖYLE SÖYLEMİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ankara'da iş bitti. Biz büyük bir farkla aldık' sözlerini öne süren Ala, "Bir siyasetçi temennisini söylüyor. Bizim anketler öyle söylemiyor. En çok anketten anlayan en çok anket yapan bir partiyiz. Baş başa ciddi bir yarış var. Ben arkadaşlarımızın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Millet iradesinin sandıktan çıkmadan kesin bir şekilde değerlendirilmesi yanlış bir şey." dedi.

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