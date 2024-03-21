AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Demokrasiye musallat olmuş alanlarda temizlik yaptık

Yazıcı, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Emir Buhari Kültür Merkezi'nde Milli Görüş camiası ve kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok partili siyasi hayatta hemen hemen her 10 yılda bir darbeye maruz kaldığını söyledi.

28 Şubat Postmodern Darbesi'nin üzerinden 27 yıl geçtiğini hatırlatan Yazıcı, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın bu süreçte istifa etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da o dönem cezaevine girdiğini anımsatarak, "İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gerçekleştirdiği uygulamalarıyla temayüz eden, sadece İstanbullunun değil Türk milletinin gönlünde taht kuran, öncülük yapabileceği söylenen, öngörülen, tahmin edilen bir kişi olarak nitelenmek suretiyle o da hapse mahkum edildi, önü kesilmek istendi." ifadelerini kullandı.

Vesayetçilerin hep güç kullanarak o dönem insanları mağdur ettiğini anlatan Yazıcı, "Hukuk soslu ama hukuk dışı unsurlarla yapılan işlemler. Biz bu alanlarda muazzam bir temizlik yaptık. AK Parti olarak yaptıklarımız sadece Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, sağlık ve ulaştırma alanında, lojistik kapasitesinin artırılmasında, savunma sanayinde değil. Demokrasiye, milletin iradesine musallat olmuş alanlarda da muazzam bir temizlik yaptık." diye konuştu.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi dikleşmeden dik durarak, doğruya "doğru", yanlışa "yanlış" diyerek çalıştıklarını vurguladı.

Dikkatli ve tedbirli bir biçimde, bütün bu süreçlerdeki pürüzleri tasfiye ettiklerini belirten Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü temel sorun, devleti yöneten kimi kurum ve kuruluşların, kişilerin kendi görev ve yetki alanı dışına çıkarak işlem yapmaya kalkışmalarıydı. Darbe yaparlar, anayasayı da rafa kaldırırlar. 'İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesinden yetki aldık' diyerek kendilerine hukuki kılıf uydurmaya çalışırlar. Sanki İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesi bütün mevzuatın Anayasa da dahil üstündeymiş gibi onu gerekçe gösterirlerdi hukuki meşruiyet adına. Peki şimdi İç Hizmet Kanunu'nda 35'inci madde diye bir madde var mı? Yok. Zamanı geldi biz bunu yürürlükten kaldırdık."

"TÜRKİYE GERÇEKTEN DÜNYA COĞRAFYASININ EN ÖNEMLİ YERİNDE"

Hayati Yazıcı, Türkiye'nin coğrafi bakımdan çok stratejik bir konumda olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye gerçekten dünya coğrafyasının en önemli yerinde. Asya, Avrupa hattında merkezdeyiz. Kavşak bir ülkeyiz. Uluslararası ilişkiler genelde enerji kaynakları üzerinde şekilleniyor. Enerji kaynaklarına erişim veya hakim olma sanki uluslararası ilişkilerin şekillenmesine etkin oluyor. Türkiye'de böyle bir kavşakta. Gazımızı kısmen bulduk, inşallah kavuşuruz. Böyle bir ülkede bu bize bir coğrafi stratejik üstünlük sağlıyor. Bu coğrafi stratejik üstünlük bir ülke için çok büyük bir avantaj ama bu yetmiyor, bunu sağlayacak başka bir unsura daha ihtiyaç var. O unsur da liderliktir. Türkiye o liderini bulmuş, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı'mıza özellikle dıştan, içteki işbirlikçilerle beraber yapılan eleştirilerin özü bu ülkenin konumundan kaynaklanıyor."

Beraberindekilerle Bıçakçılar Çarşısı esnafına ziyarette bulunan Yazıcı, Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğine de giderek yönetim kurulu ve üyelerle bir araya geldi, sohbet etti.

Ziyaretlere, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile partililer katıldı.