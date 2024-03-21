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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Yaptığımız tüm faaliyetlerin temelinde sizin katkınız var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Bizim yaptığımız bütün faaliyetlerin temelinde sizin katkınız var. Bu katkıyı, oy vermek suretiyle, gerektiğinde dua etmek suretiyle gerçekleştiriyorsunuz. Bizimle yola çıktığınız günden bu yana karar sizin. 'Milletin dediği egemen olacak' hassasiyeti içerisinde bütün süreçleri yönettik. Türkiye'yi 2002'den alıp bugüne getirdik.' dedi.

AA21 Mart 2024 Perşembe 21:21 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Yaptığımız tüm faaliyetlerin temelinde sizin katkınız var
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Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gürsu'da düzenlediği geleneksel iftar programına katılan Yazıcı, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini işaret ederek AK Parti ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenin güçlü iradesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçildiğini ifade eden Yazıcı, 31 Mart seçimlerinde de seçmenin aynı iradeyi göstereceğini kaydetti.

AK Parti kadrolarının her alanda hizmet ürettiğini belirten Yazıcı şunları söyledi:

"Dünya liderini yeniden cumhurbaşkanı seçmek suretiyle Türkiye olarak önemli bir duruş gösterdik. Şimdi ise yerel yönetimleri, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi seçeceğiz. Oyunuz çok kıymetlidir. Siz sandığa giderken iyi muhasebe yaparsınız. Hesabınız güçlüdür. Kim iş üretecek? Kim hizmet edecek? Kimin derdi milletin derdidir? Kim eserle hizmet siyaseti yapıyor? Bunu çok iyi tespit edersiniz. O kıymetli oyunuzu üretim yapmayacak, derdi tasası olmayan kadrolara asla vermeyin. Türkiye'de siyasi partiler arasında marka değeri en yüksek parti AK Parti, ittifak olarak Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla bu siyasal bakışı ve birlikteliği, Türkiye'nin geleceğini, kendi çıkarlarımızı, bu ülkenin çıkarlarını düşünmek suretiyle doğru bir yönde teşrif etmeliyiz."

"TÜM FAALİYETLERİN TEMELİNDE SİZİN KATKINIZ VAR"

AK Parti kadrolarının her alanda hizmet ürettiğini ve Türkiye'nin marka değerini artıran vizyon projelere imza attığını dile getiren Yazıcı, "Bizim yaptığımız bütün faaliyetlerin temelinde sizin katkınız var. Bu katkıyı, oy vermek suretiyle, gerektiğinde dua etmek suretiyle gerçekleştiriyorsunuz. Bizimle yola çıktığınız günden bu yana karar sizin. 'Milletin dediği egemen olacak' hassasiyeti içerisinde bütün süreçleri yönettik. Türkiye'yi 2002'den alıp bugüne getirdik. Boşluk bıraktığımız hiçbir alan yok. Sosyal politikalar, sağlık, eğitim, ulaştırma, bayındırlık, aklınıza ne gelirse. Savunma sanayini asla unutmayın. Ülke hepimizin. Biz sizin için varız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece gündüz demeden bunun için koşuyor." dedi.

İftar programına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Gürsu Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık'ın yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

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